Concorso Scuola 2020: test pre-selettivo da 80 domande, come funziona (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo qualche posticipazione prevista, usciranno a Febbraio i tre bandi per il Concorso Scuola, che la Ministra Lucia Azzolina ha confermato essere : infanzia primaria, ordinario secondaria e straordinario secondaria. Alcune indiscrezioni suggeriscono che per quest'ultimo, il più atteso dai futuri docenti, possa essere previsto un Concorso preselettivo. come si articoleranno le prove? Concorso Scuola e preselezioni : come funziona La prova pre-selettiva riguarda il Concorso straordinario per la Scuola secondaria e dipenderà dalla domanda: se il numero di richieste dei candidati dovesse essere quattro volte superiore rispetto ai posti resi disponibili, sarà necessaria una prova di ottanta domande a risposta multipla, con un tempo massimo di ottanta minuti (ovvero un minuto per domanda).

