Clizia e Paolo al GF: lui si sbilancia, ma un dettaglio frena la Incorvaia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip: lui si sbilancia, ma per lei c’è un problema Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno la prima coppia di questo Grande Fratello Vip? Nella Casa, forse, sta per nascere un amore. La vicinanza tra i due gieffini non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori, ma … L'articolo Clizia e Paolo al GF: lui si sbilancia, ma un dettaglio frena la Incorvaia proviene da Gossip e Tv. gossipetv

MediasetPlay : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventano sempre più intimi... in mezzo a domande tra la vita in Casa e cosa potr… - boiledchickpeas : RT @gvccixlou: Mi fanno ridere quelli che pensano che Clizia piace solo per la pseudo storia con Paolo. Clizia ha molte qualità a parer mio… - ChaanelChanel : pago e paolo che perculano clizia sul fatto dei segni zodiacali e tutti e 3 ridono come matti.?? questo è il bello d… -