Calciomercato Napoli, ufficiale l’arrivo di Petagna dalla Spal (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: l’attaccante di scuola Milan resterà a Ferrara fino al termine della stagione, per poi accasarsi a giugno all’ombra del Vesuvio. Calciomercato Napoli Il Napoli ha comunicato “di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla Spal fino al 30 giugno 2020”. Il mercato azzurro, comunque, non è ancora concluso. Fino alla fine Giuntoli cercherà di piazzare un ultimo colpo prelevando un esterno sinistro di difesa che prenda nell’organico il posto di Ghoulam, considerato evidentemente ormai fuori dal progetto tecnico. Sorride, intanto, Rino Gattuso. Tre ritorni importanti rendono la rosa del Napoli più completa e aprono orizzonti nuovi nelle scelte che il tecnico sarà chiamato a fare lunedì prossimo a Marassi dove il Napoli affronterà nel posticipo serale la ... 2anews

