Australian Open 2020: Dominic Thiem, la finale arriva d’esperienza. Alexander Zverev, la ripartenza è qui (Di venerdì 31 gennaio 2020) Melbourne, terra di prime volte. Quella di Dominic Thiem, che arriva in finale lontano dalla terra rossa dove non solo non ci era mai arrivato, ma non aveva neanche mai particolarmente convinto, US Open 2018 a parte. E quella di Alexander Zverev, finalmente competitivo anche a livello Slam (parlando, naturalmente, di fasi dai quarti di finale in poi) dopo che tutto il mondo del tennis lo ha atteso per due anni abbondanti alla prova d’appello. L’austriaco va in finale dopo aver perso set in quasi ogni match giocato, ma con una nuova consapevolezza, che non è solo quella dei suoi 26 anni. Il nativo di Wiener Neustadt, per la verità, sulle superfici veloci aveva già dato segnali importanti a Indian Wells nel 2019, quando era riuscito a battere in finale Roger Federer, ma una finale Slam è qualcosa di ancora maggior valore. Ha vinto, Thiem, d’esperienza, riuscendo a ... oasport

WeAreTennisITA : Così finisce l'Australian Open di Roger Federer, TUTTI ci auguriamo di rivederlo in campo nella Rod Laver Arena nel… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ? #AusOpen, Novak #Djokovic è il primo finalista ?? Battuto Roger #Federer 7-6, 6-4, 6-3 ?… - Eurosport_IT : A 38 anni e 178 giorni Roger Federer è in semifinale agli Australian Open! Campione infinito...???? #AusOpen… -