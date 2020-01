Uomini e Donne, anticipazioni 30 gennaio: lite in studio tra Diana, Roberta e Luca (Di giovedì 30 gennaio 2020) Terzo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, svelano che la padrona di casa Maria De Filippi farà vedere una clip di ciò che è accaduto alla fine della scorsa registrazione. Quindi Diana parlerà con Luca con cui si sta frequentando e nel mentre si avvicinerà Roberta. Quest’ultima avrà una reazione molto forte rimproverandolo davanti a tutti. Ovviamente il cavaliere negherà di averle detto queste cose. La conduttrice pavese lo farà entrare in trasmissione e si accenderà una forte lite tra lui e Diana. Per quale motivo? Spoiler Trono over: Roberta furiosa con Simone Gli spoiler dell’appuntamento odierno del parterre senior di Uomini e Donne, svelano che la discussione sarà scaturita dalla ... kontrokultura

