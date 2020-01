SAELEMAEKERS AL MILAN/ Calciomercato, accordo raggiunto: le cifre dell'affare! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alexis SAELEMAEKERS è del MILAN: blitz dei rossoneri con l'Anderlecht, accordo totale per l'acquisto del classe 1999. Le ultime notizie. ilsussidiario

carlolaudisa : Intesa con #Anderlecht. Alexis #Saelemaekers al #Milan in prestito con obbligo di riscatto. Ora la firma del giocatore - AntoVitiello : Conferme dal #Milan, #Saelemaekers molto vicino in prestito con obbligo di riscatto. Acquisto last minute dei rossoneri @MilanNewsit - AntoVitiello : Fatta per #Saelemaekers al #Milan -