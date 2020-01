Riforma pensioni, ultime: quota 41 e quota 96 per tutti, donne via dai 60 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le ultime novità sulle pensioni anticipate post incontro Governo Sindacati giungono anche dai nostri lavoratori che, tanti ed assiduamente, commentano sul nostro portale dicendo la loro sulle proposte previdenziali udite dai vari politici, oppure facendo proposte su quelle che, a loro dire, potrebbero essere le misure migliori per arrivare ad una Riforma equa, strutturale e duratura del sistema previdenizale italiano. Due i mantra che sembrano accomunare i commenti dei lavoratori: la pensione dovrebbe essere concessa indipendentemente dall’età per chi ha alle spalle 41 anni di contributi e alle donne dovrebbe essere riconosciuto ai fini previdenziai il lavoro di cura. Inoltre viene proposta una quota 96 per tutti che ricomprenderebbe in sé questa logica, basta mille finestre e uscite differenziate, ma una sola ‘vera quota’ per tutti, così la definisce Emilio, che ... pensionipertutti

