Reggio Calabria, Polizia e Interpol insieme contro la 'ndrangheta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il segretario generale di Interpol, Jurgen Stock, a capo della più grande organizzazione per la cooperazione internazionale di Polizia cui aderiscono 194 Paesi del mondo, ha lanciato a Reggio Calabria I-Can (Interpol Cooperation against 'ndrangheta), progetto di attacco globale alla malavita calabrese. "Serve un approccio globale per contrastare una minaccia mondiale- ha detto il prefetto Rizzi- ci siamo fatti promotori e abbiamo finanziato un progetto mirato con Interpol per un attacco globale che serva ad estirparla, coinvolgendo Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza". (Lapresse) Redazione  ilgiornale

