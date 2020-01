Malumori tra gli alleati ma anche in casa sua. Salvini perde colpi. Sconfitto il modello Borgonzoni. Critiche al leader pure nel Carroccio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Con la pesante sconfitta alle regionali in Emilia Romagna, Matteo Salvini vede tramontare l’idea di una “campagna di primavera” interamente incentrata sul refrain “Conte a casa”, ma anche la pretesa di imporre con la forza i suoi candidati, i suoi temi e i suoi toni talvolta sgraditi anche in casa propria oltre che dagli alleati Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I patti, si rispettano. Punto. è questo il messaggio neanche troppo velato che in questi giorni post voto sta trapelando in casa Forza Italia e Fratelli d’Italia diretto verso via Bellerio: in Campania il candidato deve rimanere Stefano Caldoro, già lanciato a fine novembre da Berlusconi e nelle Marche non si tocca l’esponente di FdI Francesco Acquaroli. Ma le note dolenti potrebbero arrivare dalla Puglia, dove il candidato del centrodestra concordato da tempo è il meloniamo Raffaele Fitto: se ne faccia una ragione ... lanotiziagiornale

