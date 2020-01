L’ultima foto di Kobe Bryant prima della sua morte: a realizzarla è stato un fan del cestista (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’ultima foto di Kobe Bryant prima della sua morte: lo scatto di un fan Un fan ha scattato una foto a Kobe Bryant poche ore prima della sua morte: probabilmente si tratta dell’ultima istantanea che ritrae in vita l’ex cestista dei Lakers deceduto lo scorso 26 gennaio a causa di un incidente in elicottero. Lo scatto risale a sabato 25 gennaio, il giorno precedente la morte dello sportivo. A realizzarla è stato il tredicenne Brady Smigiel, supporter del fuoriclasse statunitense. Smigiel ha scattato la foto presso il Mamba Sports Academy, dove si trovava per giocare un torneo di basket, lo stesso a cui ha partecipato anche Gianna, la figlia di Kobe Bryant deceduta insieme al padre nello schianto dell’elicottero. Il ragazzo ha aspettato pazientemente che Bryant (qui la storia della sua incredibile carriera) uscisse dall’impianto per immortalarlo in una foto, ... tpi

Vita77178000 : RT @AnnaRKlover: Post di clizia per il suo compleanno di 2 anni fa... L'ultima frase mi ha fatto ridere vista la notizia uscita oggi sulla… - AnnaRKlover : Post di clizia per il suo compleanno di 2 anni fa... L'ultima frase mi ha fatto ridere vista la notizia uscita oggi… - Stefano81747819 : @Portaaccanto1 @Verde1122 @RSpettacolari @Artic232 @Diegop92835099 @MyFriendonCam @blackcorner_off @tterb1407… -