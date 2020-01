Letizia Ortiz e Felipe di Spagna commossi al funerale della zia Pilar (Foto) (Di giovedì 30 gennaio 2020) commossi re Felipe di Spagna e Letizia Ortiz hanno partecipato al funerale della zia Pilar, la sorella maggiore di Juan Carlos (Foto). Gli occhi erano tutti rivolti sui sovrani spagnoli addolorati per la perdita della zia paterna. Maria del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia y Todos los Santos de Borbon y Borbon o semplicemente Pilar de Borbon aveva 83 anni, è morta in ospedale a Madrid dopo una lunga malattia. Solo adesso, dopo varie settimane, si sono svolti i funerali, questo per permettere di organizzare, come prevede il protocollo l’ultimo saluto di un membro della famiglia reale. La cerimonia funebre della sorella di Juan Carlos si è svolta a Madrid nel Monastero di El Escorial, detto anche Monastero di San Lorenzo del Escorial; è il luogo di sepoltura dei reali spagnoli. In una giornata così triste per la famiglia si sono riuniti tutti gli esponenti della real casa. Tra ... ultimenotizieflash

