La corsa all’Artico e il ruolo delle diplomazie (Di giovedì 30 gennaio 2020) La nuova frontiera delle opportunità delle internazionalizzazioni delle imprese è l’Artico e ne parla Domenico Letizia nel suo editoriale collegato al libro ”La corsa all’Artico “: “Nel corso dell’ultimo decennio, stiamo assistendo ad una costante attenzione di numerosi Paesi verso l’Artico. I Paesi asiatici sono interessati alle straordinarie opportunità del Grande Nord e Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Singapore sono sin dal 2013 osservatori permanenti del Consiglio Artico, l’organo intergovernativo che gestisce le politiche della regione. L’Artico rappresenta una zona cruciale per il mondo intero e nell’immediato futuro sentiremo sempre più affrontare e dibattere sulle problematiche e le prospettive di tale zona geografica. Una regione di grande interesse per lo sfruttamento delle risorse marine e per le piattaforme sottomarine. I calcoli dicono che nella zona del Circolo ... ildenaro

