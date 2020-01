Koulibaly, Mertens e Maksimovic tornano in gruppo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tutti, o quasi, in gruppo. Che è la notizia che a Napoli non si leggeva da un po’, nei report dagli allenamenti. Koulibaly, Mertens, Maksimovic, tutti e tre “hanno svolto allenamento completo con la squadra“. Significa, per Gattuso, il recupero di tre pedine fondamentali, anche per il monday night contro la Sampdoria. Alle spalle dunque l’emergenza in difesa, ora il tecnico dovrà scegliere chi affiancare a Manolas. Probabilmente sarà Maksimovic, che ha recuperato già dalla scorsa settimana, con Koulibaly in panchina per non correre rischi. Di Lorenzo tornerà a destra, a sinistra confermato Mario Rui. Mertens si candida al ruolo di prima alternativa a Milik (o a Insigne a gara in corso) per l’attacco. L'articolo Koulibaly, Mertens e Maksimovic tornano in gruppo ilNapolista. ilnapolista

