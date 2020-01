Influenza stagionale, l'Abruzzo la regione più colpita (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'Aquila - E' l'Abruzzo la regione più colpita dall'Influenza stagionale: l'incidenza totale è pari a 19,56 casi per mille abitanti. Interessati maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 51,13 casi per mille assistiti. L'incidenza scende a 36,06 casi per mille assistiti nella fascia di età 5-14 anni, a 16,61 nella fascia 15-64 anni e a 10,03 per gli over 65. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativo al periodo 20-26 gennaio, che parla di intensità "molto alta" per la regione. leggi tutto abruzzo24ore.tv

