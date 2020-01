Il giallo dell’aereo americano caduto in Afghanistan (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il mistero dello schianto del Bombardier E-11A in Afghanistan diventa sempre più fitto. Le notizie che arrivano dalla provincia di Ghazni, il territorio controllato dai Talebani e dove è precipitato l’aereo dell’intelligence americana, sono molto diverse tra loro e nessuna è in grado di fornire indicazioni precise. Quello che è certo è che un aereo americano è precipitato e ci sono dei morti. Quello che invece non è certo è che ci sia fra quei morti, visto che anche in questo caso la guerra di propaganda prende il sopravvento sulle informazioni reali. Almeno fino a questo momento. Subito dopo la notizia dello schianto, agenzie di informazioni afghane – in particolare vicine ai talebani – e iraniane hanno dato informazioni precise: quell’aereo era americano e non era un aereo civile. Tanto è vero che subito dopo è arrivata la rivendicazione dei guerriglieri ... it.insideover

