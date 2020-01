Fedez fa spaventare e piangere Chiara Ferragni, il video dello scherzo virale (Di giovedì 30 gennaio 2020) In meno di un'ora dalla pubblicazione su Instagram, ha già ottenuto oltre 1 milione di visualizzazioni. Il video dello scherzo homemade realizzato da Fedez ai danni di Chiara Ferragni è destinato a diventare virale. Il rapper ha posizionato uno smartphone sul banco del bagno, ha fatto partire una registrazione video (con fotocamera anteriore attivata) e ha chiamato, allarmato, la moglie, fingendo di essersi fatto male al naso. Per rendere credibile la situazione, Fedez, quando la Ferragni è entrata in bagno, tenendosi il naso come fosse dolorante, ha schiacciato con i denti un rigatone (pasta), in modo da riprodurre il rumore di una piccola frattura nasale. A questo punto l'imprenditrice digitale si è visibilmente spaventata, al punto da scoppiare quasi a piangere. Solo in questo momento Fedez è scoppiato a ridere, svelando alla moglie lo scherzo. Fedez fa ... blogo

