Facebook cresce ma sempre più utenti preferiscono WhatsApp, Instagram e Messenger (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli ultimi dati diffusi dal colosso dei social network confermano che l'ecosistema creato da Facebook continua a crescere giorno dopo giorno L'articolo Facebook cresce ma sempre più utenti preferiscono WhatsApp, Instagram e Messenger proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

1402Eleonora : RT @teamnigiotti: Il Team Nigiotti cresce!! Unitevi a noi nel nostro nuovo gruppo Facebook Team Nigiotti Official Group, diventate parte de… - VizTheWiz2 : RT @VizTheWiz2: raga sto male l'invidia per la #Brexit mi cresce a dismisura ... #Paragone ti ho mollato su facebook mesi addietro per in… - razorblack66 : RT @VizTheWiz2: raga sto male l'invidia per la #Brexit mi cresce a dismisura ... #Paragone ti ho mollato su facebook mesi addietro per in… -