CorSport: dopo il no del Milan per Rodriguez, il Napoli trattiene Ghoulam (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Milan ha rifiutato di cedere Rodriguez al Napoli. L’affare sembrava concluso, scrive il Corriere dello Sport, e invece alla fine è arrivato il no “per evitare di risolvere un problema ad un’avversaria che gravita più o meno nella stessa classifica e magari anche per ragioni economiche”. A questo punto cambiano le strategie, per il club di De Laurentiis. Soprattutto quelle che riguardano Ghoulam. “Ghoulam, che ha rischiato seriamente il taglio dalla lista dei venticinque, si ritrova ancora al proprio posto, con la speranza di poter riprendere in fretta, di riprovare sensazioni smarrite”. Il Napoli aspetta l’algerino e Malcuit, sperando che quest’ultimo riesca a rientrare per il finale di stagione. L'articolo CorSport: dopo il no del Milan per Rodriguez, il Napoli trattiene Ghoulam ilNapolista. ilnapolista

napolista : CorSport: dopo il no del #Milan per #Rodriguez, il #Napoli trattiene #Ghoulam L’algerino rischiava il taglio dalla… - Fraboys69 : RT @melara_mattia: @Fraboys69 @CorSport D'accordo su tutto tranne su Icardi, mossa negativa. Miglior 9 in circolazione (dopo Suarez).. ma p… - melara_mattia : @Fraboys69 @CorSport D'accordo su tutto tranne su Icardi, mossa negativa. Miglior 9 in circolazione (dopo Suarez)..… -