Coppa Italia, ufficiali date e orari delle semifinali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono state ufficializzate le date e gli orari per le semifinali di Coppa Italia: ecco quando si giocheranno La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle semifinali di Coppa Italia. Ecco nel dettaglio il programma. Gare d’andata Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 20.45 Inter-Napoli Giovedì 13 febbraio 2020 ore 20.45 Milan-Juventus Gare di ritorno Mercoledì 4 marzo 2020 ore 20.45 Juventus-Milan Giovedì 5 marzo 2020 ore 20.45 Napoli-Inter Leggi su Calcionews24.com calcionews24

acmilan : ???? A fierce fightback at San Siro. Hakan, Jack and Zlatan send the Rossoneri to the semis ????… - Inter : ?? | FOTO I gol di #Candreva e #Barella, gli esordi di #Eriksen e #Moses... e tutte le più belle immagini di… - AntoVitiello : Ibra al Milan è soprattutto questo, non solo gol e passaggi vincenti. Il post di #Leao dopo la vittoria con il Tori… -