Calcio a 5, Italia bloccata sul 2 a 2 dalla Finlandia nel primo match di qualificazioni ai Mondiali 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Inizia con un pareggio il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2020 di Calcio a 5. Nella partita d’esordio del Gruppo A gli azzurri se la sono dovuta vedere questa sera contro la Finlandia del commissario tecnico Mico Martić, ex stella dell’AC Milano negli anni 90, ma in quel di Povoa de Varzim (Portogallo) l’incontro è terminato in parità con il risultato di 2 a 2. I ragazzi di Alessio Musti hanno iniziato in modo molto propositivo ma sono stati gelati per due volte dagli avversari nel primo tempo, riuscendo tuttavia a trovare sempre il modo di riequilibrare il punteggio prima con Alex Merlim e poi con un tiro libero di Marcelinho. Nella ripresa gli azzurri sono un po’ calati e l’incontro è passato su un piano molto più tattico e nervoso, dove entrambe le squadre avevano estrema paura di sbagliare. Gli ultimi minuti sono tornati ... oasport

