Brescia, incidente sull’Autostrada A4: coinvolto un mezzo pesante (Di giovedì 30 gennaio 2020) All'alba di oggi, giovedì 30 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'autostrada A4, tra Ponte Oglio e Palazzolo, nel Bresciano, in cui è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Nel sinistro è rimasta lievemente ferita una donna di 56 anni, che è stata soccorsa sul posto dal personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza, senza che fosse necessario il trasporto in ospedale. fanpage

CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia fine code per 1 km causa incidente tra Svincolo Seriate (Km 178,8) e A4 Svincolo Grumello (Km 1… - TrafficoA : Seriate-Grumello - Coda A4 Milano-Brescia Coda di 1 km tra Seriate e Grumello per incidente - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code per 1 km causa incidente tra Svincolo Seriate (Km 178,8) e A4 Svincolo Grumello (Km 187,7)… -