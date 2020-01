Bergomi fa il suo esordio con l’Inter – 30 gennaio 1980 – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 30 gennaio 1980 Giuseppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter, fa il suo esordio con i nerazzurri nel match di Coppa Italia contro la Juve Il 30 gennaio 1980 è una data che i tifosi dell’Inter non dimenticheranno mai. È il match di ritorno dei quarti di Coppa Italia, dove i nerazzurri affrontano la Juventus. La partita, che terminerà 0-0, non viene tuttavia ricordata per il risultato in sé, ma per ciò che accadrà nel secondo tempo. Al minuto 63, infatti, per la compagine milanese entra al posto di Canuti un sedicenne al suo esordio in prima squadra: Giuseppe Bergomi. Per la prima in Serie A, dovrà invece aspettare il 22 febbraio 1981, dove scenderà in campo a soli 17 anni contro il Como, nel match terminato per 2-1 in favore dell’Inter. La carriera all’Inter Soprannominato Zio per via dell’aria matura conferitagli dai folti ... calcionews24

