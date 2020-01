Alessia Marcuzzi fuori da “L’isola dei Famosi”: ecco chi arriva al suo posto (Di giovedì 30 gennaio 2020) È ufficiale: Alessia Marcuzzi lascia L’isola dei Famosi. Dopo anni al timone del reality show firmato Magnolia, la spumeggiante capitolina è tagliata fuori dalla conduzione. In accordo con l’azienda, si legge nella nota diffusa per la comunicazione. Per lei altri progetti in casa Mediaset. Quali? Si aprono diverse ipotesi, come pure sulla figura che andrà a sostituire Alessia nella gestione delle vicende legate ai naufraghi della prossima edizione de L’Isola. Alessia Marcuzzi lascia L’Isola dei famosi: “Per lei nuovi progetti” “In pieno accordo con Mediaset, – riferisce la nota di Cologno Monzese – Alessia Marcuzzi ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”. “Sono alle porte per lei – si precisa – nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de ... urbanpost

