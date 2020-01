Yamaha saluta Rossi dal ’21. Il Dottore: “Ma io voglio continuare” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dal 2021 e per due stagioni Fabio Quartararo avra' a disposizione una Yamaha del team ufficiale, dove fara' coppia con Maverick Vinales, solo ieri confermato fino al 2022. Gia' questa e' una scossa al futuro del motomondiale, ma la prima conseguenza dell'accordo e' ancor piu' da prima pagina. Perche' mette Valentino Rossi, alla soglia dei 41 anni, di fronte ad un bivio decisivo della carriera: accettare l'offerta della Yamaha e salire in sella ad una moto del team satellite Petronas o smettere e privare il mondo della velocita' su due ruote del suo principale protagonista degli ultimi 24 anni. Tutto dipendera' da come il Dottore affrontera' l'avvio della stagione che parte l'8 marzo in Qatar. "Il mio primo obiettivo e' essere competitivo quest'anno e continuare la carriera di pilota MotoGp anche nel 2021 - ha chiarito Rossi - Prima pero' devo avere risposte che solo la pista e le prime ... ilfogliettone

