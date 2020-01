‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del Trono over del 29/01/20 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) No, raga, vi giuro ma io con Samuel Baiocchi non ce la faccio più, ma qualcuno lo fermi, qualcuno lo interdica, riportatelo a casa, mettetegli addosso una coperta calda e sedatelo perché qui davvero, di puntata in puntata, la sua figura assume dei contorni sempre più inquietanti. Ma tu, all’età che c’hai e coi figli a casa che c’hai, ma puoi metterti lì a parlare SEMPRE E SOLO di limoni? E quella si è fatta baciare e quell’altra non s’è fatta baciare, e quella slinguazza bene e quell’altra slinguazza male, ma hai centotrentasette anni, santoddio, ma è mai possibile essere rimasti fermi ai ragionamenti della seconda media? Cioè io ho una memoria del cavolo ma ai tempi della sua prima partecipazione a Uomini e Donne non lo ricordavo assolutamente così morto di figa. Qua gli anni che passano invece di farlo maturare lo fanno regredire, se rimarrà in ... isaechia

