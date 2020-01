Una Bentley Continental GT sulla neve (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una Bentley Continental GT sulla neve non si era mai vista. Forse in qualche località di lusso montana, alle prese con un parcheggio particolarmente scivoloso, ma di certo non in una gara su neve e ghiaccio come la GP Ice Race di Zell am See, in Austria. In ogni caso, una Bentley Continental GT sulla neve non è poi così strana, se si pensa che la Casa britannica ha già fissato due record di velocità sul ghiaccio nel 2007 e nel 2011, con una Continental GT. Così, la coupè di Crewe si cimenterà ancora una volta sulla superficie più scivolosa che esista, durante lo spettacolare evento che si terrà in Austria nel weekend 1-2 febbraio. La versione prescelta per dare l'assalto alle nevi austriache è spinta dal mastodontico motore 6 litri W12 bi-turbo, capace di erogare 635 CV e 900 Nm di coppia, facendo scattare la sportiva ... gqitalia

