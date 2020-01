Sondaggi elettorali SWG, in calo i partiti maggiori, specie PD e M5S, su i piccoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sondaggi elettorali SWG, in calo i partiti maggiori, specie PD e M5S, su i piccoli L’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG è particolare, sia perché non può ancora includere le reazioni ai risultati delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria, visto che è stato fatto tra il 22 e il 26 gennaio, sia per le percentuali che mostra. Infatti risultano in calo i quattro partiti maggiori, Lega, PD, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. Mentre crescono quelli più piccoli, come Forza Italia, o Sinistra Italiana, +Europa, Cambiamo! Vi è però da segnalare che mentre nel caso della Lega e di Fratelli d’Italia la diminuzione del consenso è ridotta, di pochi decimali, nel caso di Pd e Movimento 5 Stelle è molto più rilevante. Sarà interessante osservare la prossima settimana se l’impatto della vittoria di Bonaccini e del PD in Emilia avrà cambiato il trend, ... termometropolitico

