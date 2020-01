PS5: la ripianificazione del reveal causa della riorganizzazione di molti annunci di giochi, anche third party (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La riprogrammazione del reveal di PlayStation 5 ha avuto un effetto su vari annunci di giochi, secondo l'insider Dusk Golem (AestheticGamer).Di recente, Golem ha affermato che Capcom avrebbe presto rivelato un nuovo gioco. Nei suoi tweet ha detto che questo titolo doveva essere annunciato in precedenza, ma a causa del progetto che richiedeva tempo aggiuntivo e a causa della "riprogrammazione" di Sony per PS5, l'annuncio è stato rimandato. In una nuova serie di tweet, Dusk Golem ha ora chiarito cosa intendesse con "riprogrammazione" di PS5.Secondo l'insider sarebbe più accurato dire che Sony doveva in qualche modo ripianificare la rivelazione di PlayStation 5. Apparentemente, questo ha influenzato diversi annunci di giochi, inclusi alcuni annunci di studi third party.Leggi altro... eurogamer

