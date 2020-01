L’ “Amica Geniale” di Rai 1 indossa calzature irpine (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodi Edoardo Sirignano Avellino – Carolina Cuomo, artigiana di Baiano, realizza le scarpe, che riprendono la moda utilizzata dai più nei mitici anni 60, per l’ “Amica Geniale”, la rinomata fiction trasmessa di Rai 1. La bottega, situata del Mandamento, dopo aver prodotto le calzature per la prima serie della produzione, ancora una volta, viene coinvolta e riconfermata nella serie che prende spunto dal romanzo di Elena Ferrante. La storia dell’artigiana, quindi, rappresenta più di un semplice stimolo per chi ha un sogno nel cassetto e soprattutto per quei tanti giovani, che non riuscendo a trovare lavoro nei settori più richiesti, perdono facilmente la speranza. Cuomo, infatti, pur essendo laureata in psicologia, dopo anni di precariato, decide di lasciare tutto e dedicarsi esclusivamente a disegnare vestiti o meglio ancora accessori per il grande schermo, ... anteprima24

Noovyis : (L'amica geniale: trama della settima e ottava puntata, stasera su Rai2 in replica) Playhitmusic - - nienpedotesigo : RT @lasoralalla: Ricordiamo che l’amica geniale lo conosciamo dal punto di vista di Elena e che come si presenta Lila dall’inizio alla fine… - LaCapaRouja : Dal 10 febbraio su Rai uno seguite @lasoralalla protagonista de L’amica geniale -