I Simpson avevano predetto anche l’arrivo del Coronavirus? - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Lanna In un episodio del 1993, I Simpson avevano racconto una storia di un virus giapponese che si diffondeva nel resto del mondo, anticipando di fatto quello che sta accadendo con il Coronavirus in Cina I Simpson da oltre trent’anni sono parte integrante della nostra cultura pop. Non un semplice show televisivo, ma un cult intramontabile che ha segnato un’epoca di evoluzioni e involuzioni del nostro substrato sociale. Celebri in America, come in Italia e nel resto mondo, la famiglia più anticonvenzionale che ci sia è stata creata a fine anni ’80 da Matt Groening e, fin dalla loro prima apparizione, i Simpson hanno ricevuto il plauso da parte del pubblico. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sono, ad oggi, più di semplici personaggi di finzione. In molti affermano che sono anche una sorta di futurologi. O meglio che la lungimiranza di Matt Groening abbia predetto alcuni ... ilgiornale

