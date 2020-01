Facebook, in arrivo nuovi strumenti a difesa della privacy (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In questo nuovo 2020 Facebook vuole provare a lasciarsi definitivamente alle spalle gli ultimi burrascosi anni a base di polemiche e scandali sulla privacy e l’impiego dei dati degli utenti. Per questo, nelle prossime settimane, il popolare social network ha in programma di chiedere a quasi 2 miliardi di utenti di rivedere le proprie impostazioni sulla privacy. Nei nostri feed infatti apparirà con molta probabilità un avviso che ci inviterà a controllare le nostre impostazioni sulla privacy. Cliccandoci attiveremo così lo strumento di verifica della privacy, che per l’occasione è stato completamente rinnovato e che ci consentirà di determinare più chiaramente chi può vedere i nostri dati, fornendoci anche indicazioni su come proteggere il nostro account. Inoltre, a partire da oggi, Facebook ha anche annunciato di aver reso disponibile in tutto il mondo un altro strumento ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Facebook, in arrivo nuovi strumenti a difesa della privacy) Playhitmusic - - EurvenGreeny : ?? Alla fine di una giornata sulle piste, ricordatevi di buttare le bottigliette di plastica negli #ecocompattatori… -