Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo sulla Luna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gene Cernan fu l’ultimo uomo a mettere piede sulla Luna. Il viaggio si concluse nel 1972. Prima di tornare a casa decise di lasciare un segno indelebile di se sul suolo Lunare. Scelse di scrivere le iniziali della figlia, Tracy Cernan. Intervistato, in seguito, disse: “Le sue iniziali sono là. Qualcuno mi ha chiesto quanto ci resteranno, e io ho risposto: per sempre. Non so quanto duri “per sempre”, ma non c’è vento e non c’è pioggia, non c’è nulla che possa – eccetto la radiazione cosmica – che possa spazzare via quelle iniziali. Quanto a lungo resterà la bandiera? Quanto resteranno le mie impronte? Per sempre. A meno che qualcuno vada là e le cancelli”. La decisione di lasciare le iniziali della figlia scritte sul suolo Lunare dimostrano come Gene Cernan, prima di essere un uomo, prima di essere un astronauta, un patriota, un professionista… era un padre. Un amore ... bigodino

CleliaMussari : @eugeniogaltieri Non spoilero però se vuoi leggetelo tu... - domerhezs : 'Cosa lasciò inciso', Gerry che suggerisce e lui non capisce, dai, cazzo. #ChiVuolEssereMilionario - __LadyHope : RT @Luna__lu: GERRY: hai pensato che la domanda forse potrebbe essere di storia, cinema, geografia... Vediamo. COSA LASCIÒ SCRITTO GENE CE… -