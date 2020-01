Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2020: Jarl Magnus Riiber vuole il primo “Triple” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel weekend a Seefeld (Austria) andrà in scena la settima edizione dell’evento multi stage denominato “Nordic Combined Triple” che, in un inverno privo di grandi appuntamenti, potrebbe essere considerato uno degli highlight della stagione. Soprattutto per Jarl Magnus Riiber che non ha ancora inserito l’appuntamento nel proprio palmares. Il norvegese, leader indiscusso della classifica generale di Coppa del Mondo, mira peraltro a stabilire il primato di podi consecutivi nella storia della disciplina. Lo scandinavo, attualmente, ha una striscia aperta di 13 piazzamenti nella top-three in competizioni valevoli per la Sfera di cristallo, a una sola lunghezza dal record detenuto da Hannu Manninen e Ronny Ackermann, mentre vanta 14 podi consecutivi in gare di primo livello tout-court, dove il già citato Ackermann si è spinto a 16. Avendo delle regole particolari, è doveroso ripassare il ... oasport

