Antonio Zequila frasi inqualificabili contro Patrick Pugliese: i telespettatori chiedono la squalifica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ proprio vero che i concorrenti del Grande Fratello nella casa perdono ogni contatto con il mondo e pensano di essere in una sfera, una bolla che non ha a che fare con l’esterno. Ma non è così e se è vero che si perde la percezione di essere rispesi 24 ore su 24, è anche vero che, dopo quello che è successo negli anni, e anche in questa edizione, bisognerebbe pesare davvero le parole. Protagonista di alcuni momenti davvero brutti, con frasi inqualificabili, Antonio Zequila. Pensavamo avesse fatto del suo “meglio” con le frasi offensive contro Valeria Marini ma ci sbagliavamo. Questa volta nel mirino di Zequila finisce Patrick Pugliese. Sui social ovviamente i telespettatori, dopo aver sentito le pesantissime parole usate da Zequila verso Patrick, ne chiedono la squalifica. Parlando con Michele Cucuzza, molto arrabbiato per essere stato nominato da ... ultimenotizieflash

GrandeFratello : Fede, il fidanzato di Paola Di Benedetto, entra a gamba tesa sulla gara di burlesque... Il giudizio di Antonio Zequ… - trash_italiano : #GFVIP: Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto - denisefontana4 : RT @antoniomaione13: #GFVip ‘leghiamo Patrick al palo come San Sebastiano e gli tiriamo le palle’ parole prunciate da Antonio Zequila, con… -