Vibo Valentia, gli negano il conto corrente e lancia una molotov (Di martedì 28 gennaio 2020) Valentina Dardari L'uomo si è poi costituito presentandosi in Questura. Si tratta di un disoccupato 42enne Attimi di tensione e paura nel primo pomeriggio di oggi, 28 gennaio, in pieno centro a Vibo Valentia, dove un uomo ha lanciato una molotov contro l'ingresso di una filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna, e subito dopo si è dato alla fuga. In poco tempo sono giunti i pompieri per domare le fiamme che erano divampate anche all'interno del locale. I vigili del fuoco, non senza difficoltà, sono riusciti a entrare e a salvare il dipendente bloccato al suo interno. L'esplosione aveva infatti mandato in tilt il meccanismo di apertura automatica delle porte. L'unico impiegato presente in agenzia al momento del folle gesto è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino. L'esplosione nel centro di Vibo Valentia Era da poco passata la ...

