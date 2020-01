Se viene l'ora dell'addio tra lo zar e il dittatore (Di martedì 28 gennaio 2020) L'appoggio di Vladimir Putin al regime siriano di Bashar al-Assad sta diventando economicamente insostenibile. In Russia, poi, cresce il malcontento per il costoso attivismo sul teatro internazionale. Così, mentre mette mano alla Costituzione per garantirsi un futuro in patria, il signore del Cremlino punta a sganciarsi da un alleato troppo scomodo.Vladimir Putin sta riflettendo da tempo su quale sarà il suo lascito alla storia. In politica interna, è certo di poter varare la riforma costituzionale che garantirà stabilità alla Russia anche dopo la sua uscita di scena. Quanto alla politica estera, guarda con crescente preoccupazione alla Libia e alla Siria, perché il costo delle operazioni militari si è fatto ormai insostenibile per le casse dello Stato, e si rischia una vittoria a metà.Secondo l'ultimo report dello Stockholm International Peace Research Institute, con 61,4 miliardi di ... panorama

CalabriaTw : Alle nostre aziende viene chiesto di pagare tasse pesantissime e di farlo senza sgarrare di un giorno, ma quando è… - lorepregliasco : Vediamo se l'affluenza regge nel resto della giornata in #EmiliaRomagna. Sicuramente per ora è altissima, in linea… - F_DUva : Dopo avere ascoltato @luigidimaio mi viene in mente una sola parola: grazie. Fiducia nelle sue scelte e immenso ris… -