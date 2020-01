Prenderla Bene part 2: Vittorio Feltri, l’Emilia-Romagna e la malattia mentale del comunismo (Di martedì 28 gennaio 2020) “Vero, aperto, finto e strano / chiuso, anarchico, verdiano, / brutta razza l’emiliano…”, cantavano Dalla, Morandi e Guccini una trentina d’anni fa. Ma il dottor Vittorio Feltri oggi su Libero, dimostrando di non star per niente rosicando, fa anche un’altra diagnosi per spiegare la vittoria di Bonaccini e la sconfitta del Citofonista delle Dive: Ho letto e ascoltato vari commenti post elettorali e ne ho tratto l’impressione che il Pd abbia vinto la guerra mondiale. In realtà ha solo riconquistato una regione rossa da sempre. Una impresa storica o una semplice conferma che l’Emilia Romagna è un vivaio di riciclati, passati disinvoltamente da Stalin a Occhetto, e da questi, strada facendo, sono arrivati, in una decrescita qualitativa, a Zingaretti? Il comunismo a mio modesto avviso non è una fede politica, bensì una grave malattia mentale da cui si può ... nextquotidiano

