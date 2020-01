'Ndrangheta, frode fiscale da 160 mln

Ndrangheta, frode fiscale da 160mln Eseguiti 18 arresti e sequestrati oltre 34 milioni di euro dalla GdF di Milano, Lecco, e dallo Scico di Roma, nell'ambito di un'indagine su un'organizzazione criminale vicina alla 'Ndrangheta. Fatta luce su una frode all'Iva nelle telecomunicazioni,grazie a società site in Paesi Ue e extra Ue,intestate a prestanome con precedenti anche per associazione mafiosa e traffico di droga. 20 persone sono accusate di associazione per delinquere finalizzata a una frode fiscale da oltre 160mln di euro, estorsione, usura e auto-riciclaggio.(Di martedì 28 gennaio 2020) da 160mln Eseguiti 18 arresti e sequestrati oltre 34 milioni di euro dalla GdF di Milano, Lecco, e dallo Scico di Roma, nell'ambito di un'indagine su un'organizzazione criminale vicina alla '. Fatta luce su unaall'Iva nelle telecomunicazioni,grazie a società site in Paesi Ue e extra Ue,intestate a prestanome con precedenti anche per associazione mafiosa e traffico di droga. 20 persone sono accusate di associazione per delinquere finalizzata a unada oltre 160mln di euro, estorsione, usura e auto-riciclaggio.(Di martedì 28 gennaio 2020)

