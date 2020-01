Meteo Italia: rimonta l'ANTICICLONE, lo farà soprattutto a inizio Febbraio (Di martedì 28 gennaio 2020) Meteo SINO AL 3 Febbraio 2020, ANALISI E PREVISIONEUmide corrente atlantiche affluiscono sull'Italia, determinando condizioni di spiccata variabilità esaltata dal transito di un impulso perturbato. In questa fase il flusso atlantico, coadiuvato da sostenute correnti occidentali, si fa sentire fin sulla nostra Penisola, ma investe pienamente il Centro Europa dove è causa di condizioni di maltempo e di clima più freddo invernale. Aria più fredda tende ad ammassarsi sulle Alpi, specie sui settori settentrionali di confine, ma poi in gran parte sfilerà in direzione dei Balcani, senza quindi interessare direttamente la Penisola. Avremo solo un lieve calo termico, mentre sulle Alpi sono attese nevicate a quote più basse, ma limitate alle aree prossime al confine. L'inverno resterà latitante sulla nostra Penisola, con il clima che anzi è atteso mitigarsi di nuovo durante i ... meteogiornale

