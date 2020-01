Mattia Ciardo: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne (Di martedì 28 gennaio 2020) Mattia Ciardo è uno dei protagonisti del trono over di 'Uomini e Donne'. Fisico muscoloso, tatuaggi in bella vista, il cavaliere ha fatto perdere la testa al parterre femminile. Ha frequentato Valentina Autiero e Barbara De Santi. La frequentazione è finita in maniera piuttosto burrascosa.Mattia Ciardo: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne 28 gennaio 2020 18:31. blogo

