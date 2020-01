Matteo Salvini, un leader di campagna (Di martedì 28 gennaio 2020) Un po’ come il ragazzo di campagna immortalato da Renato Pozzetto. O come la contrapposizione tra campagna e città seguita alla rivoluzione industriale. Il voto che caratterizza la Lega, come spiega oggi Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore, riflette la contrapposizione tra città e centri minori. Pd e centro-sinistra vanno relativamente bene nelle città, mentre Lega e centrodestra dominano nei centri minori. Alle europee dello scorso anno in Emilia-Romagna i partiti del centrodestra avevano ottenuto il 44,7% contro il 38,7 % dei loro avversari. Però, nei comuni capoluogo Pd e partiti affini avevano preso il 43,8% contro il 40,3 % del centro-destra. Nei centri minori invece il rapporto era stato 36 % a 47% a favore del centro-destra. La mappa in pagina fa vedere che questa differenza resta nel complesso della regione, ma i numeri non sono più gli stessi. Il centro-sinistra non ... nextquotidiano

TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - Mov5Stelle : Matteo Salvini diffonde menzogne e non ha mai lavorato. Quando era al governo con noi 8 leggi su 10 erano del MoV… - LegaSalvini : ??? #DIFENDISALVINI Sei un avvocato o un giurista e vuoi dare una mano per la difesa di Matteo Salvini sul caso del… -