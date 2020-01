“Luna nera”, su Netflix la caccia alle streghe vista dalle donne (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (askanews) – E’ un’assoluta novità quella che Netflix lancia sulla sua piattaforma il 31 gennaio: in “Luna nera” sceneggiatrici e registe donne raccontano in chiave fantasy la caccia alle streghe in Italia, e il tentativo di cancellare con la violenza quel mondo femminile fatto di antichi saperi. La serie è basata sul romanzo di Tiziana Triana “Le città perdute. Luna Nera” e dietro la macchina da presa si sono alternate Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi, che spiega: “C’è stato un livello di collaborazione veramente notevole, abbastanza unico nella mia esperienza, e c’è stato proprio entusiasmo, scambio, partecipazione, accoglienza”. Il lavoro fatto dalla scrittrice puntava a riportare alla luce una vicenda storica poco raccontata nel nostro Paese. “In quel momento è stata fatta ... notizie

