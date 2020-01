LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: Djokovic raggiunge Federer in semifinale a Melbourne, Mattarella ricorda Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma 16.55 OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026 – Giovanni Malagò si è detto molto compiaciuto per quanto fatto finora e ottimista per i prossimi mesi: “Grande lavoro di squadra, a breve la legge olimpica”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.45 BIATHLON – Passler, Auchentaller e Zingerle medaglia d’argento nella staffetta femminile dei Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020 nella categoria youth. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.10 BASKET – Sergio Mattarella ricorda Kobe Bryant: “La sua scomparsa rattrista tutto il mondo dello Sport. Era cresciuto nel nostro Paese”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.30 MOTOMONDIALE – Il rinnovo di Maverick Vinales con la Yamaha fino al 2022 non è una buona notizia per Valentino Rossi. Considerando ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 28 gennaio: Djokovic raggiunge Federer in semifinale a Melbourne Maverick Vinales rinnova con la… -