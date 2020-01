La Rai2 del futuro. A settembre torna Mezzogiorno In Famiglia? Paola Perego nel pomeriggio? (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono soltanto voci, e come tali vanno prese. Ma al settimo piano di viale Mazzini, da quando il direttore Ludovico Di Meo è entrato in carica, le idee sono in circolo. Tra queste, ci sarebbe una riguardante Paola Perego. Da settembre la conduttrice potrebbe essere la prescelta per occupare la fascia pomeridiana del daytime di Rai2, che sarà lasciata libera da Detto Fatto (in zona chiusura). Al vaglio ci sarebbe un nuovo format con Perego alla guida. Quest'ultima, intanto, sta portando avanti un countdown sui suoi social: riguarderebbe l'uscita del suo libro, e non un ipotetico passaggio a Mediaset come ipotizzato da qualcuno. Tra le altre idee ci sarebbe anche il ritorno di Mezzogiorno in Famiglia. Il contenitore del weekend era stato chiuso per una questione di budget da Carlo Freccero, ma gli ascolti che quel programma garantivano sono lontani da quelli (seppur in crescita) ... blogo

