Incidente stradale a Monreale, un’auto si ribalta sulla SS186 (Di martedì 28 gennaio 2020) Un’automobile si è ribaltata nel corso di un Incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio lungo la SS186 di Monreale. Sono stati attimi di paura per un ragazzo ieri lungo la strada statale 186 di Monreale, all’altezza del Villaggio Sant’Anna, nei pressi di Pioppo. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Panda, il quale, per causa ancora da accertare, ha finito la propria corsa ribaltandosi. L’Incidente si è verificato quando erano le 18 tra Pioppo e Giacalone. Per fortuna il giovane che era alla guida del mezzo non ha riportato ferite. Nell’Incidente, forse causato dall’asfalto umido, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Pioppo. L'articolo Incidente stradale a Monreale, un’auto si ribalta sulla SS186 è stato pubblicato su Diretta Sicilia. direttasicilia

