Il Padre Nostro cambia dal 29 novembre: “E non ci abbandonare alla tentazione” diventa obbligatorio (Di martedì 28 gennaio 2020) È ufficiale: a partire dal prossimo 29 novembre, prima domenica d'Avvento, cambia la preghiera del Padre Nostro. Non si dirà più "e non ci indurre in tentazione" ma "non ci abbandonare alla tentazione". Il nuovo Messale sarà pubblicato dalla Cei dopo Pasqua, ma la nuova traduzione entrerà nell'uso liturgico tra 10 mesi: "Fino ad allora ci saranno sussidi ed opuscoli per aiutare i fedeli a prendere familiarità con la novità". fanpage

