Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic ‘punge’ Adriana Volpe: «Se devi fare la maestra della scuola falla con Magalli e non rompere i c*glioni a me» (Di martedì 28 gennaio 2020) Rita Rusic Nervi tesi al Grande Fratello Vip 2020 tra le ‘prime donne’ della casa Adriana Volpe e Rita Rusic. Quest’ultima, attualmente al televoto con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese, ha infatti risposto in maniera ‘piccata’ alla coinquilina appena ha avuto la certezza di essere stata votata anche da lei nelle nomination di ieri sera. Per essere completamente sincera, Adriana ha scelto di ammettere la sua ‘colpa’: “Posso dire la verità? Io ho votato te, ma non è che io adesso mi fisso su di te. Nel senso che, se tu passi la nomination, domani possiamo nominare sia uomini che donne, perché non eri nella mia attenzione…“. Scocciata dall’atteggiamento della Rusic, che invece di guardala incrociava il suo sguardo con quello di Michele Cucuzza, la Volpe ha ‘bacchettato’ la produttrice ... davidemaggio

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - AlessiaMorani : Potrebbe provare a citofonare alla casa del Grande Fratello -