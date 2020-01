Elisa Isoardi, impossibile non notare quel dettaglio. E la bomba di gossip è servita (Di martedì 28 gennaio 2020) Elisa Isoardi, fiori d’arancio in vista? Archiviata la storia con il ministro Matteo Salvini e un periodo di ‘singletudine’, la regina de ‘La prova del cuoco’ è tornata a farsi vedere insieme al compagno Alessandro Di Paolo. Con il produttore ha trascorso le vacanze di Natale e che pare abbia anche presentato alla mamma Irma Sarale. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, Elisa e Alessandro sono stati beccati insieme in un locale romano dove lei si è lasciata andare ad atteggiamenti affettuosi, presentazioni ufficiali ad alcuni amici e serenate napoletane. La presentatrice Rai non ha ancora parlato apertamente della sua relazione con Di Paolo, ma di sicuro non fa niente per nasconderla. E mentre sui giornali spuntano foto della coppia in atteggiamenti complici, la bella Elisa sfoggia in tv un vistoso anello sull’anulare sinistro. E in molti sono pronti a scommettere che sia un ... caffeinamagazine

