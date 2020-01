Coronavirus, Codacons: “Prezzi mascherine potrebbero salire alle stelle” (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus: serio rischio di rincaro mascherine con l’allarme e la psicosi partita dalla Cina. Lo riferisce il Codacons mostrando anche i primi effetti economici. Allarme Coronavirus: i prezzi delle mascherine protettive respiratorie potrebbero salire alle stelle. Lo annuncia il Codacons. E in realtà – riferisce l’associazione – starebbe già succedendo. Per adesso soltanto on line, … L'articolo Coronavirus, Codacons: “Prezzi mascherine potrebbero salire alle stelle” proviene da www.inews24.it. inews24

BlitzQuotidiano : Coronavirus, psicosi porta a mascherine. Rischio speculazione sui prezzi - Agenpress : Psicosi coronavirus. Codacons denuncia rincari fino a +400% per mascherine protettive - cribart : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Codacons: 'Rischio rincari mascherine, online prezzi alle stelle' #coronavirus -