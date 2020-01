Contrae l’herpes per un bacio da neonato, la madre: “Soffrirà per tutta la vita” (Di martedì 28 gennaio 2020) A volte anche un gesto tenero di affetto, come un bacio, può avere conseguenze enormi nella vita delle persone. È il caso di Farron Laycock, un bimbo di 4 anni di Hull, cittadina del Regno Unito, che proprio in seguito a un piccolo bacio ha contratto una malattia che lo accompagnerà per il resto della sua vita. Il bacio che gli ha cambiato la vita La notizia è stata riportata da Laura Redfer, la madre 31enne del piccolo Farron, che su Facebook ha deciso di condividere l’esperienza del figlio per avvertire i genitori dei rischi che i loro piccoli corrono nell’essere baciati. Quando era ancora un neonato Farron ha contratto il virus dell’herpes simplex (HSV), a causa di una persona che, nonostante soffrisse di herpes labiale, lo ha baciato. Da allora per il bambino è stato un calvario, e la foto pubblicata dalla madre rende chiaro il problema. Nell’immagine si può vedere ... thesocialpost

